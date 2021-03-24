Азербайджан потерял большого друга – Улдиса Берзиньша, переводчика Корана и национальных классиков

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 77 году жизни скончался известный латышский поэт и переводчик Улдис Берзиньш (Uldis Bērziņš), сообщает Trend Life со ссылкой на СМИ Латвии.

Улдис Берзиньш родился 17 мая 1944 года в Риге. Учился в Латвийском государственном университете и Ленинградском государственном университете по турецкому языку и тюркологии. Окончил аспирантуру Института стран Азии и Африки МГУ по персидской и тюркской филологии. Также получал образование в Пражском Карлова университете, Братиславском университете, Ташкентском государственном университете, Рейкьявикском университете. Входил в Союз писателей Латвии, PEN-клуб, Совет по делам национальностей, был избран почётным академиком Академии наук Латвии. Преподавал турецкий язык на факультете современных языков Лундского университета в Швеции. Автор более двадцати поэтических сборников, которые были переведены на многие языки мира. Сам перевел множество произведений с польского, русского, древнеисландского, турецкого, азербайджанского, туркменского, персидского, древнееврейского, арабского языков, также знал иврит, татарский, чувашский языки. Перевел на латышский язык Коран, библейские книги Иова, Псалтирь, Притчей, Экклесиаста и Ионы.

Улдис Берзиньш с большой любовью относился к азербайджанской культуре. Принимал участие в праздновании 870-летия Низами Гянджеви в Гяндже, перевел стихи Микаила Мушфига, Самеда Вургуна, Расула Рзы, Мамеда Араза, Фикрета Годжи, Вагифа Самедогпу, Вагифа Насиба, Мамеда Исмаила, Исы Исмаилзаде, Алекпера Салахзаде, Чингиза Алиоглу, Рамиза Ровшана и других.

"Будучи на практике в Бакинском государственном университете, я работал над циклом "Краски" Расула Рзы и был частым гостем в их с Нигяр Рафибейли доме. Мы разбирали оттенки цветов, а Нигяр ханум также пыталась помочь, доставая из шкафа одежду нужного цвета. Одним из первых моих напечатанных переводов были - книга стихов Расула Рзы", - вспоминал Улдис Берзиньш.

Одним из значительных работ стал перевод на латышский язык древнего азербайджанского эпоса "Деде Горгуд".

"Когда я был студентом Ленинградского университета со мной дополнительно занималась профессор Виктория Гарбузова, которая и познакомила меня со сказаниями этого эпоса, и мне понравилось. Так и зародилась идея литературно приобрести этот эпос для латышского языка. Во время работы над переводом эпоса мне помогал мой друг, хороший специалист по мифологии Ариф Аджалов, который в те годы учился в аспирантуре в эстонском городе Тарту. Скажу, что еще в советское время в Латвии был поставлен телеспектакль "Деде Горгуд" и многим запомнились яркие "новеллы" из этого эпоса. Особенно спор с Азраилем удалого Домрула, того, который "построил мост через сухой ручей"", - рассказывал Улдис Берзиньш.

Большой интерес вызвал перевод Корана на латышский язык, который был осуществлен на протяжении 15 лет. Во время работы над Кораном он вел переписку со многими учеными, ездил и в шведский Лундский университет, и в Марокко, и в Саудовскую Аравию, где много совещался с шейхами, верующими учеными. И даже ездил и в пустыню к слепому шейху, знающего все главные (а также некоторые ныне "забытые") комментарии к Корану наизусть и обладавшего интуитивным пониманием истин Священной Книги.

Светлая память Улдису Берзиньшу!

(Автор: Вугар Иманов)