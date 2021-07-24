Корреспонденты АМИ Trend удостоены медали "Cəsarətli Qələm" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" прошла церемония награждения почетными дипломами и медалью "Cəsarətli Qələm" (Смелое перо), учрежденной общественным объединением "Кавказ-Медиа", сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено Дню национальной печати. Среди награжденных корреспонденты АМИ Trend Азер Ахмедбейли и Вугар Иманов.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны, павших за свободу и независимость страны.

На открытии председатель "Кавказ-Медиа" Азада-Талех Аббасгызы поздравила представителей СМИ с Днем национальной печати. Было отмечено, что в Азербайджане созданы все необходимые условия для свободной деятельности СМИ, сформирована законодательная база в этой сфере, отменена цензура. Независимые медиа Азербайджана достойно представляют страну в мире. Развитие азербайджанских СМИ полностью соответствует сегодняшнему экономическому, социальному, политическому и культурному развитию страны.

Общественное объединение "Кавказ-Медиа» с 2004 года каждый год награждает журналистов, внесших вклад в развитие азербайджанской журналистики.

День национальной прессы отмечается в Азербайджане ежегодно 22 июля, в день выпуска в 1875 году первого печатного издания, газеты "Экинчи" (Əkinçi, Пахарь) на азербайджанском языке выдающимся азербайджанским просветителем Гасан беком Зардаби. Несмотря на то, что газета издавалась недолго, чуть более двух лет - с 22 июля 1875 года до сентября 1877 года - она сыграла важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, укреплении национального единства, развитии национальной печати, внесшей свой вклад в появление первой демократической республики на Востоке – Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920).

(Автор: Вугар Иманов)