Баку стал идеальным местом для решения климатических вопросов – представитель Филиппин на COP29

БАКУ /Trend Life/ - Баку стал идеальным местом для решения климатических вопросов.

Об этом сказал Trend представитель Министерства окружающей среды и природных ресурсов Филиппин Альберт Магаланг на COP29.

"Представители со всего мира собрались в Баку, чтобы продолжить обсуждение того, как решить изменение климата в целом и, в частности, каким образом развитые страны могут помочь развивающимся странам адаптироваться к изменению климата.

Мы хотели бы работать с другими странами, которые разрабатывают политику в отношении поиска решений по борьбе с изменением климата, в смягчении происходящих экологических последствий, а также при разработке нашей стратегии адаптации.

Мы рады, что Баку стал организатором COP29, который является идеальным место для дискуссии, мировой конференции и решения климатических вопросов. Все очень хорошо организовано, отличное размещение, чувствуем высокий уровень гостеприимства, который исходит от народа Азербайджана. Мы настроены оптимистично и верим, что в ближайшие несколько лет инициативы и решения, принятые здесь, в Баку, будут иметь большое значение для достижения наших целей и решения проблем, связанных с изменением климата", - отметил Альберт Магаланг.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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