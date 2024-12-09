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Почтена память Кямиля Рустамбекова (ФОТО)

Социум Материалы 9 декабря 2024 17:42 (UTC +04:00)
Почтена память Кямиля Рустамбекова (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Представители Государственного фонда кино Азербайджана, Союза кинематографистов Азербайджана и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и Гильдии кинорежиссеров Азербайджана почтили память видного представителя киноискусства, известного режиссера кино и телевидения Кямиля Рустамбекова, сообщает Trend Life.

Мероприятие было приурочено к 100-летию Кямиля Рустамбекова. Деятели культуры возложили цветы к могиле, поделились воспоминаниями.

Директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев и народный артист Абдул Махмудов отметили большой вклад Камиля Рустамбекова в развитие национального кино и телевидения. От имени семьи режиссера, его дочь Айгюн Рустамбекова поблагодарила всех участников мероприятия за внимание, проявленное к памяти отца.

Кямиль Рустамбеков родился 7 декабря 1924 года Баку. В 1953 году окончил Бакинский театральный институт. С момента начала работы Бакинского телевидения в 1956 году, работал ответственным редактором, был одним из первых создателей азербайджанского телевидения. Позже был старшим директором, генеральным директором Бакинской телевизионной студии (1956-1966), художественным руководителем и директором Азербайджанского ТВ ЦТ СССР в 1982-1985 годах. Создал ряд интересных программ на Азербайджанском ТВ ЦТ СССР. В 1960 году впервые в истории азербайджанского телевидения создал полнометражный художественный фильм по поэме "Айгюн" Самеда Вургуна. Работая на телевидении, выпустил ряд полнометражных и короткометражных телевизионных и документальных фильмов, киноконцертов. В 1966 году был приглашен на киностудию "Азербайджанфильм", как режиссер снял такие картины как "Айгюн", "Поединок в горах", "Последний перевал", "Дервиш взрывает Париж" (совместно с Шамилем Махмудбековым) и т.д. Директор Государственного комитета по телерадиовещанию Азербайджана в 1970-х годах. Был главным редактором телевидения в 1978 году, а также художественным руководителем театра студии киноактёра при киностудии "Азербайджанфильм". Скончался 29 января 1991 года.

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Почтена память Кямиля Рустамбекова (ФОТО)
Почтена память Кямиля Рустамбекова (ФОТО)
Почтена память Кямиля Рустамбекова (ФОТО)
Почтена память Кямиля Рустамбекова (ФОТО)
Почтена память Кямиля Рустамбекова (ФОТО)
Почтена память Кямиля Рустамбекова (ФОТО)
Почтена память Кямиля Рустамбекова (ФОТО)
Почтена память Кямиля Рустамбекова (ФОТО)
Почтена память Кямиля Рустамбекова (ФОТО)
Почтена память Кямиля Рустамбекова (ФОТО)
Почтена память Кямиля Рустамбекова (ФОТО)
Почтена память Кямиля Рустамбекова (ФОТО)
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