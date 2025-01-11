В Азербайджане объявлен конкурс в поддержку фильмов, находящихся на стадии постпродакшна

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры и Агентство кино Азербайджана (ARKA) объявляют очередной конкурс в поддержку фильмов, находящихся на стадии постпродакшна, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В 2025 году министерство культуры и ARKA планирует провести несколько конкурсов по развитию киноиндустрии. Согласно условиям объявленного конкурса, будут выделены финансовые средства для завершения работы постпродакшн-этапа фильмов, съемки которых уже завершены. Основной целью проведения конкурса является стимулирование и повышение эффективности кинопроизводства, повышение конкурентоспособности независимых продюсерских центров и других лиц, работающих в соответствующей сфере, а также поддержка совместного кинопроизводства. Максимальная сумма поддержки для одного фильма составляет 30 тысяч манат по полнометражным художественным фильмам, 20 тысяч манат по полнометражным документальным фильмам, 15 тысяч манат по короткометражным художественным и документальным фильмам и 13 тысяч манат по короткометражным анимационным фильмам. Согласно новым условиям, максимальный лимит средств, выделяемых на международные проекты, с которыми сотрудничают отечественные компании, будет на 50 процентов больше указанных сумм. Отметим, что на 6 фильмов, победивших в первом конкурсе в прошлом году (“Geri dönüş”, “Sən haralısan, durna?”, “Tərsinə kölgələr”, “Səssiz zaman”, “Qara pişik, ağ şanı”, “Yaddaş sarayları”) была выделена финансовая помощь в размере 111 тысяч 113 манат.

Предложения по проекту должны быть отправлены на сайт https://arka.cultural.az до 21 февраля.

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