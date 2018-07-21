Азербайджанские бойцы будут выступать в американской лиге MMA (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские бойцы Тофиг Мустафаев, Вугар Керимов и Мехман Мамедов будут выступать в американской лиге MMA, сообщил Trend Life тренер спортсменов Руслан Эфендиев.

Приглашение получено от Dunamis Accelerated Recovery and Performance (Колорадо-Спрингс, США). Спортсмены отправились в США, где проведут учебно-тренировочные сборы и подпишут контракт.

Тофиг Мустафаев (1989) – двукратный чемпиона мира по кунг-фу санда, чемпион мира, Европы и Евразии по ММА.

Вугар Керимов(1992) - шестикратный чемпион мира по ММА.

Мехман Мамедов (1988)- двукратный чемпиона мира по кунг-фу санда, обладатель Кубка мира по ММА.

Смешанные боевые искусства (также MMA - от англ. Mixed Martial Arts) - боевые искусства (часто неверно называемые «боями без правил»), представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).

(Автор: Вугар Иманов)

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