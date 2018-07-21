Азербайджанские бойцы будут выступать в американской лиге MMA (ФОТО)

21 июля 2018 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские бойцы Тофиг Мустафаев, Вугар Керимов и Мехман Мамедов будут выступать в американской лиге MMA, сообщил Trend Life тренер спортсменов Руслан Эфендиев.

Приглашение получено от Dunamis Accelerated Recovery and Performance (Колорадо-Спрингс, США). Спортсмены отправились в США, где проведут учебно-тренировочные сборы и подпишут контракт.

Тофиг Мустафаев (1989) – двукратный чемпиона мира по кунг-фу санда, чемпион мира, Европы и Евразии по ММА.

Вугар Керимов(1992) - шестикратный чемпион мира по ММА.

Мехман Мамедов (1988)- двукратный чемпиона мира по кунг-фу санда, обладатель Кубка мира по ММА.

Смешанные боевые искусства (также MMA - от англ. Mixed Martial Arts) - боевые искусства (часто неверно называемые «боями без правил»), представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Тэги:
  • MMA
Новости категории
"Ливерпуль" купил Алисона у "Ромы" за рекордные для вратарей €72,5 млн
Спорт 20 июля 03:01
Более 300 тысяч человек вышли на улицы Загреба встречать сборную Хорватии
Спорт 17 июля 00:31
В Баку прошел турнир по теннису в честь Дня национальной прессы (ФОТО)
Спорт 16 июля 11:16
Сборная Бельгии по футболу победила англичан и впервые завоевала бронзовые медали ЧМ
Спорт 14 июля 20:06
Сборная Хорватии обыграла англичан и впервые вышла в финал ЧМ, где сыграет с французами (ВИДЕО)
Спорт 12 июля 00:57
Названы самые дорогие стадионы чемпионатов мира (ФОТО)
Спорт 10 июля 18:28
Лента новостей
В Японии 13 человек погибли за день от жары
Другие страны 17:39
В США завод загорелся из-за самовоспламеняющихся чипсов
США 17:36
Китай расширяет сотрудничество с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства
Бизнес 17:36
Напавшему на автобус в Германии предъявили обвинения
Европа 17:01
В Азербайджане расширен список охраняемых объектов
Политика 16:59
В Азербайджане завершился прием документов по переводу студентов
Общество 16:55
В Низаминском районе Баку реставрируют парк
Тендеры 16:52
Региональное управление культуры Хачмаза объявило тендер
Тендеры 16:51
Президент Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу
Политика 16:49