"Порту" стал победителем Юношеской лиги УЕФА

30 апреля 2019 00:29 (UTC+04:00)

Португальский "Порту" со счетом 3:1 одержал победу над английским "Челси" в финальном матче Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Встреча прошла на стадионе "Коловрэй" в Ньоне (Швейцария), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Фабио Феррейра Вьейра (18-я минута), Диего Кейруш (55) и Афонсо Соуза (75). У проигравших отличился Дайшон Редан (53).

На групповом этапе "Порту" дважды встречался с московским "Локомотивом". В домашнем матче "Локомотив" победил со счетом 2:1, а в гостевом уступил с аналогичным результатом. Столичный клуб завершил борьбу в турнире, уступив загребскому "Динамо" в серии пенальти в матче за выход в 1/8 финала.

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, провели стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с командами, прошедшими два раунда пути национальных чемпионов.

Впервые соревнование было проведено в сезоне-2013/14, тогда победителем стала "Барселона". Затем два сезона подряд трофей завоевывал "Челси", в сезоне-2016/17 чемпионом Юношеской лиги УЕФА стал австрийский "Зальцбург", а годом позже "Барселона" завоевала титул во второй раз.

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