Сборная Нигерии по футболу вышла в полуфинал Кубка африканских наций

11 июля 2019 02:11 (UTC+04:00)

Сборная Нигерии по футболу обыграла команду ЮАР со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Самуэль Чуквуезе (27-я минута) и Уильям Эконг (89), у сборной ЮАР отличился Бонгани Зунгу (71).

В полуфинале сборная Сенегала встретится с победителем встречи между сборными Кот-д'Ивуара и Алжира, которая пройдет 11 июля.

Команда Нигерии является трехкратным победителем турнира, также в активе нигерийской команды четыре серебряные и семь бронзовых медалей турнира.

Сборная ЮАР один раз побеждала на турнире (1996), также на счету команды серебряные (1998) и бронзовые медали (2000). Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта (7).

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неподготовленности к турниру. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта (7).

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