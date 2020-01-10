В «Барселоне» задумались над возвращением Хави

Руководство «Барселоны» рассматривает кандидатуру бывшего футболиста клуба Хави Эрнандеса на пост главного тренера команды. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru", сообщает ESPN.

Представители команды — спортивный директор Эрик Абидаль и главный исполнительный директор Оскар Глау — провели встречу с Хави в Катаре. Функционеры отправились туда после вылета «Барселоны» из Суперкубка Испании в матче против Атлетико, который прошел в Саудовской Аравии.

Формально целью поездки Абидаля и Глау было навестить форварда команды Усмана Дембеле, который проходит восстановление в Дохе. Тем не менее, по информации ESPN, руководство каталонцев допускает возвращение 39-летнего Хави уже в качестве тренера.

Испанец тренирует «Аль-Садд». В мае 2019-го он завершил карьеру игрока, выступая в катарском клубе, и тогда же возглавил команду.

В настоящий момент «Барселону» тренирует Эрнесте Вальверде. Специалист возглавил клуб в 2017 году. Он дважды привел сине-гранатовых к победе в чемпионате страны.

Хави выступал за каталонский клуб с 1998-го по 2015 год. Хавбек лидер «Барселоны» по количеству матчей за всю историю (767). Кроме того, на его счету 85 голов за «Барселону».

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