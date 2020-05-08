Майку Тайсону предложили $20 млн за участие в кулачном бое

Спорт 8 мая 2020 01:15 (UTC+04:00)
Майку Тайсону предложили $20 млн за участие в кулачном бое

Бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу американцу Майку Тайсону предложили $20 млн за поединок по правилам кулачного боя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее издание The Sun сообщало, что Тайсон рассматривает варианты возвращения на ринг.

"Тайсон - легенда мирового бокса. Мы сделали ему предложение после публикации видео [с тренировкой Тайсона]. Для нас является честью провести переговоры с его командой", - сказал президент Bare Knuckle Fighting Championship (промоутерская компания, занимающаяся организацией кулачных боев - прим. ТАСС) Дэвид Фельдман.

Тайсону 53 года, он провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Тайсон становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации. Он был признан лучшим боксером по версии журнала "Ринг".

Тайсон включен в Международный зал славы бокса (2011), во Всемирный зал боксерской славы (2010). В 2013 году был внесен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет). Его последний поединок датирован 11 июня 2005 года, Тайсон уступил ирландцу Кевину Макбрайду.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Французские спортсмены считают, что заразились коронавирусом в Ухане еще в октябре
Французские спортсмены считают, что заразились коронавирусом в Ухане еще в октябре
Избирком Польши объявил, что выборы президента 10 мая не могут состояться
Избирком Польши объявил, что выборы президента 10 мая не могут состояться
Майку Тайсону предложили $20 млн за участие в кулачном бое
Майку Тайсону предложили $20 млн за участие в кулачном бое
Loading Bars
Лента новостей
Французские спортсмены считают, что заразились коронавирусом в Ухане еще в октябре Европа 01:27
Избирком Польши объявил, что выборы президента 10 мая не могут состояться Европа 01:23
Майку Тайсону предложили $20 млн за участие в кулачном бое Спорт 01:15
Министр обороны Хорватии объявил о своей отставке после крушения самолета ВВС страны Европа 00:55
Президент Ильхам Алиев: Атаки на памятники советским воинам заслуживают презрения - ИНТЕРВЬЮ ТАСС (ФОТО) Политика 00:40
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 83 тыс. В мире 00:19
Иран приостановил импорт продукции оборонпрома Турции Турция 00:03
Исполняется 28-ая годовщина оккупации Шуши вооруженными силами Армении Политика 00:01
В США владельцы универмагов Neiman Marcus обанкротились вслед за еще двумя сетями Бизнес 7 мая 23:48
В январе-марте резко увеличились поездки с целью трудоустройства из Турции в Казахстан Турция 7 мая 23:45
Президент Ильхам Алиев: Мы еще раз показали и себе, и нашему народу, и всему миру, что являемся достойной страной Политика 7 мая 23:38
Правительство Латвии продлило режим чрезвычайного положения в стране до 9 июня Европа 7 мая 23:35
Президент Ильхам Алиев: Тот, кто зарится на имущество, продовольственный паек бедных, - предатель Политика 7 мая 23:32
Президент Ильхам Алиев: Обращаясь сегодня ко всем соответствующим органам, я говорю: ужесточите меры наказания Политика 7 мая 23:23
Президент Ильхам Алиев: Мы не можем позволить, чтобы из-за каких-то безответственных граждан жизнь людей оказалась под риском Политика 7 мая 23:11
Президент Ильхам Алиев: Все предпринятые нами шаги носят превентивный характер Политика 7 мая 23:02
Президент Ильхам Алиев: Наш опыт в борьбе с коронавирусом в Азербайджане наиболее прогрессивный и человеколюбивый Политика 7 мая 22:57
В Москве умер еще 51 человек с коронавирусом Россия 7 мая 22:55
Миллиардер Бернар Арно потерял в этом году рекордные $30 млрд Бизнес 7 мая 22:37
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 7 мая 21:54
В ООН призвали к политическому диалогу в Венесуэле после сообщений о попытке госпереворота В мире 7 мая 21:42
Чемпионат Норвегии по футболу стартует 16 июня Спорт 7 мая 21:20
Помпео утверждает, что Китай ждет судьба СССР в случае отказа от прозападной политики США 7 мая 21:11
Туркменистан принял участие в четырехсторонней встрече по созданию транзитно-транспортного коридора Каспийское море – Чёрное море Транспорт 7 мая 20:43
Стипендии за почетные звания в Азербайджане будут предоставляться на основании новых предложений - Кабмин Политика 7 мая 20:37
Чартерными рейсами из Стамбула в Баку возвращено 212 граждан Азербайджана (ФОТО) Общество 7 мая 20:33
Туркменский банк «Рысгал» предлагает услугу интернет-банкинга Финансы 7 мая 20:24
Обзор событий финансово-банковского рынка Азербайджана с января по апрель 2020 года Финансы 7 мая 20:21
«Лукойл» легче других производителей приспособится к сокращению добычи нефти Энергетика 7 мая 20:10
В Баку будет изменена схема движения автобусов по 8 маршрутам Общество 7 мая 20:05
К сожалению, граждане не в полной мере соблюдают требования карантинного режима - Рамин Мамедов Политика 7 мая 20:03
В следующем месяце в Азербайджане будет проведено оценивание среди школьников Общество 7 мая 19:41
Открытие государственных детсадов в Азербайджане этим летом не предусмотрено Общество 7 мая 19:31
Народная артистка Гюльбаджи Иманова: Если все граждане проявят сознательность, мы быстрее победим коронавирус (ВИДЕО) Культура 7 мая 19:31
Минобразования Азербайджана о ситуации вокруг централизованного приема учителей на работу Общество 7 мая 19:30
Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации города Шуша Политика 7 мая 19:11
В Азербайджане начата выплата пенсий за май Общество 7 мая 19:08
Лучи из солнечного Ташкента в Баку. Это были самые замечательные дни (ВИДЕО) Социум 7 мая 19:03
Наталья Герман: Туркменистан принял эффективные меры против распространения вируса и его последствий Туркменистан 7 мая 18:55
В зарплатах учителей в Азербайджане никаких изменений не будет Общество 7 мая 18:49
Сахиба Гафарова: Вклад Азербайджана в Победу в Великой отечественной войне трудно переоценить (ФОТО/ВИДЕО) Политика 7 мая 18:46
75-летие Победы объединило детей Азербайджана, России и Казахстана (ВИДЕО) Социум 7 мая 18:30
В Грузии впервые использовали плазмаферез в лечении коронавируса Грузия 7 мая 18:27
Минобразования Азербайджана о нереализованной студенческой практике Общество 7 мая 18:26
11 мая возобновятся авиарейсы в Алматы, Нур-Султан и в 7 городов Казахстана Казахстан 7 мая 18:21
Маслозавод планируют запустить в Семее до конца года Казахстан 7 мая 18:17
Экзамены для приема на госслужбу в Азербайджане начнутся в августе Общество 7 мая 18:13
В Азербайджане названы даты приема документов в колледжи Общество 7 мая 18:10
"Выпускная работа" для привлеченных к итоговой аттестации студентов будет представлена в Азербайджане в онлайн-форме Общество 7 мая 18:04
В Баку незначительно выросли цены на коммерческие объекты и земельные участки Бизнес 7 мая 18:03
Total обязуется стать компанией с нулевым уровнем выбросов к 2050 году Энергетика 7 мая 18:02
В ООН прогнозируют рост бедности в мире среди работников неформального сектора США 7 мая 17:58
Вступительные экзамены в вузы Азербайджана будут проведены после 20 июля Общество 7 мая 17:44
Летнюю сессию в вузах планируется провести в июне-июле – Джейхун Байрамов Общество 7 мая 17:42
В ходе выпускных экзаменов в Азербайджане будет соблюдаться социальная дистанция Общество 7 мая 17:42
В Азербайджане увеличился объем использования бытовых отходов в альтернативной энергетике Энергетика 7 мая 17:38
В Туркменистане обсуждена социально-экономическая ситуация в стране Туркменистан 7 мая 17:37
В Баку незначительно подешевело вторичное жилье Бизнес 7 мая 17:34
В этом году в Азербайджане в первые классы приняты свыше 120 тыс. учеников Общество 7 мая 17:33
Еврокомиссия продлила режим удаленной работы для институтов ЕС Европа 7 мая 17:31
Малейка Аббасзаде: В этом году выпускные экзамены 9-х классов будут проводиться в один тур Общество 7 мая 17:29
За прошлый месяц зарегистрировано рекордное количество обращений на «Детскую Горячую Линию» (ФОТО) Общество 7 мая 17:28
В Азербайджане не будет проведено оценивание учеников по второму полугодию Общество 7 мая 17:28
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США превысило 33 млн США 7 мая 17:14
Бакинское метро готово возобновить работу Общество 7 мая 17:14
Джейхун Байрамов: Возобновление учебы с 1 июня не предусматривается Общество 7 мая 17:08
В Великую Отечественную войну азербайджанский народ продемонстрировал свои лучшие качества - российский политолог Политика 7 мая 17:00
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг Общество 7 мая 17:00
В Азербайджане выявлено 77 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 15 человек – Оперативный штаб Общество 7 мая 16:59
С завтрашнего дня ограничивается движение на одной из улиц Баку Общество 7 мая 16:48
Госслужба трудовой инспекции Азербайджана восстановила на работу свыше 700 работников Общество 7 мая 16:46
AccessBank организовал вебинары для своих клиентов (ФОТО) Экономика 7 мая 16:45
Народная артистка Сакина Исмайлова: Только максимальная дисциплина поможет окончательно победить коронавирус Социум 7 мая 16:42
В Агентство по развитию МСБ Азербайджана поступило свыше 1 300 обращений Экономика 7 мая 16:34
Рынок 3D-принтеров является одним из самых быстрорастущих сегментов бизнеса - IDC ИКТ 7 мая 16:31
Группа деятелей искусства Азербайджана удостоена Президентской премии - Распоряжение Политика 7 мая 16:24
Деятельность диаспорских организаций в России обсуждалась на видеоконференции (ФОТО) Общество 7 мая 16:21
ОАО «Siyəzən broyler» поддерживает проект «Мы сильны вместе» (ФОТО) Экономика 7 мая 16:20
Грузия откроется для иностранных туристов с 1 июля Грузия 7 мая 16:20
Президент Ильхам Алиев предоставил группе деятелей культуры Персональную пенсию Президента Азербайджана Политика 7 мая 16:15
Предприятие Азерабайджана о производстве молочных изделий в текущем году Бизнес 7 мая 16:11
Обзор событий в налоговой сфере Азербайджана за январь-апрель 2020 года Финансы 7 мая 16:08
Азербайджан является островком стабильности и процветания для иностранного бизнеса - консалтинговая компания Бизнес 7 мая 16:01
Состоялся телефонный разговор Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 7 мая 15:45
Молочный комбинат Азербайджана о разработке новых видов продукции в текущем году Бизнес 7 мая 15:41
Комитет по науке и образованию Милли Меджлиса провел онлайн-заседание Политика 7 мая 15:35
В ПАСЕ предложили дорожную карту по восстановлению экономики после пандемии Европа 7 мая 15:32
Сын Вильяма Гаджиева освобожден от занимаемой должности прокурора Общество 7 мая 15:29
EMIN исполнил "День Победы" на азербайджанском языке (ВИДЕО) Культура 7 мая 15:27
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Мы выиграли первый бой, но война с пандемией еще продолжается – у нас в стране и во всем мире" Политика 7 мая 15:20
Немецкая компания доставила буферный резервуар для НПЗ Star Энергетика 7 мая 15:18
Али Ахмедов: Успешное развитие Азербайджана обеспечено благодаря политическому курсу, заложенному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым Политика 7 мая 15:15
UNCTAD и IRU обсудили дальнейшее сотрудничество с Туркменистаном в области транспортных грузоперевозок Транспорт 7 мая 15:07
Эльхан Алескеров: На политическую арену Армении выпустили террористов «Сасна црер – АСАЛА» Армения 7 мая 15:06
Инам Керимов: В поставках продовольствия в Азербайджане никаких проблем нет Экономика 7 мая 15:02
Сахиба Гафарова: В Азербайджане всесторонняя забота о ветеранах войны является одним из приоритетов государственной политики Политика 7 мая 15:00
В Азербайджане возобновляется деятельность Центра поддержки экспорта «Единое окно» Финансы 7 мая 14:53
Азербайджанский фильм удостоен семи призов в четырех странах (ФОТО) Культура 7 мая 14:44
Премьер-министр Грузии: Въезд и выезд в Тбилиси откроется 11 мая Грузия 7 мая 14:38
Спрос на валютном аукционе в Азербайджане превысил $56 млн. Финансы 7 мая 14:23
Все новости