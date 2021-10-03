Майк Тайсон захотел подраться со звездой YouTube

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил, что хотел бы провести бой со звездой YouTube Логаном Полом. Об этом он рассказал на подкасте Hot Boxing, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

55-летний спортсмен признался, что хотел бы подраться с Полом. «Я бы заработал кучу денег», — подчеркнул Тайсон. Он также выразил уверенность в том, что ни Логан Пол, ни его брат Джейк не откажутся от такого денежного поединка.

«За 100 миллионов долларов они что угодно сделают. Им плевать, что их побьют», — убежден Тайсон.

Минувшим летом Логан Пол встретился в ринге с боксером Флойдом Мэйуэзером. Боксерский поединок прошел в статусе показательного. Победитель по итогам назван не был.

Джейк Пол провел несколько боксерских поединков. В частности, он дрался против спортсменов, известных по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) — Беном Аскреном и Тайроном Вудли. В обоих схватках он одержал победу.

Тайсон вернулся в ринг в ноябре 2020-го. Он провел схватку с другим экс-чемпионом мира Роем Джонсом. Бой завершился вничью.