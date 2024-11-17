На COP29 открылась экспозиция азербайджанской гурамы - экологически чистого вида искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Green Zone – в павильоне Azerbaijan Art состоялось открытие экспозиции гурамы, сообщает Trend Life.

Гурама как устойчивое искусство - синтез экологичных методов с традициями, таким является цель экспозиции. Мастера гурамы поделились различными секретами искусства гурама, инновациями и опытом в этой области, а также обменялись идеями о путях развития искусства гурама в будущем. Помимо представления древнего культурного наследия, особо подчеркивалась важность гурама как экологически чистого вида искусства. Для гостей были организованы мастер-классы.

Гурама (азерб. gurama - связанный, соединенный) - оригинальная лоскутная техника, использовавшаяся в Азербайджане при создании единого полотна, состоящего из отдельных кусков материала. В Азербайджане этот вид рукоделия издревле пользовался большой популярностью, этим искусством занимались практически все девушки. Изделия из гурамы служили самым разнообразным задачам и целям. Канонов и правил в гурама – нет, все зависит от сноровки и воображения мастерицы. Из поколения в поколение передавалась и совершенствовалась традиция лоскутной гурамы. Менялись узоры, орнаменты и цветовые гаммы. Простые и незамысловатые геометрические узоры постепенно сменялись всё более сложными сочетаниями цвета и форм. Как и в традиционной мозаике, в гураме чем больше количество деталей, тем насыщенней цвета и более интересный орнамент.

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