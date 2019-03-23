Армения будет пребывать в плачевном состоянии и в последующие десятилетия - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Уровень коррупции в Армении зашкаливает и это общеизвестный факт, который является одной из ключевых причин крайне удручающего социально-экономического положения в стране, заявил Trend независимый экономист Сергей Володин.

По словам эксперта, пока в правительстве Армении будут находиться такие государственные чиновники как Акоп Аршакян, страна по-прежнему будет пребывать в плачевном состоянии и в последующие десятилетия.

«Еще со времен саргсяновского режима коррупция была неотъемлемой частью социально-экономической жизни в Армении, а с приходом новой власти фактически ничего не изменилось. Поэтому бессмысленно говорить о каком-то благополучии в стране, где главные коррупционеры управляют государством. Думается, что премьера Пашиняна нынешнее положение дел, вполне устраивает, так как он собрал вокруг себя коррумпированных чиновников. Поэтому не удивительно, что Аршакяну было дозволено наложить вето на крупный инвестиционный проект, что буквально взбудоражило армянские СМИ», - сказал Володин.

Напомним, что согласно недавней информации в армянских СМИ, проживающий в России предприниматель Артур Ерзнкян планировал инвестировать в сферу телекоммуникаций и связи Армении 200 миллионов долларов. В планы предпринимателя входило создание нового оператора мобильной связи (всего в стране их сейчас три), однако министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян наложил вето на этот крупный инвестиционный проект.

По оценкам эксперта, совсем не удивительно то, что Армения занимает последнее место в регионе по объемам инвестиций и по этому показателю значительно уступает Азербайджану и Грузии.

«То, что этот факт отмечают в армянских СМИ, свидетельствует, что в обществе есть понимание того, что при нынешнем правительстве, Армении будет сложно выбраться из социально-экономического кризиса», - отметил Володин.

По оценкам эксперта, такими темпами Пашинян и его окружение в скором времени окончательно заведут экономику Армении в тупик.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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