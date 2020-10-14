В Армении за сутки зарегистрировано 1058 новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 58624, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 13 октября, таких случаев было 57 566 . Таким образом, за сутки выявлено 1058 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1039 человека (плюс 7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 311 (3 новых случая за минувшие сутки).