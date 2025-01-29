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Продлен срок деятельности миссии "наблюдателей" ЕС в Армении

Армения Материалы 29 января 2025 20:23 (UTC +04:00)
Продлен срок деятельности миссии "наблюдателей" ЕС в Армении
Фото: Скриншот с видео

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Срок деятельности миссии "наблюдателей" Европейского союза в Армении продлен до 19 февраля 2027 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, решение об этом приняли послы Европейского союза в Брюсселе.

Согласно проекту решения, состав и количество наблюдателей останутся неизменными: 165 иностранных и 44 армянских сотрудника.

Это решение должно быть утверждено министрами иностранных дел стран-членов ЕС.

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