Продлен срок деятельности миссии "наблюдателей" ЕС в Армении

БАКУ /Trend/ - Срок деятельности миссии "наблюдателей" Европейского союза в Армении продлен до 19 февраля 2027 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, решение об этом приняли послы Европейского союза в Брюсселе.

Согласно проекту решения, состав и количество наблюдателей останутся неизменными: 165 иностранных и 44 армянских сотрудника.

Это решение должно быть утверждено министрами иностранных дел стран-членов ЕС.

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