Премьер-министр Грузии встретился с послом ОАЭ

9 октября 2018 11:04 (UTC+04:00)

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Грузии Эссой Абдуллой Аль Баша Аль Ноайми, сообщает во вторник Грузия Online.

По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече речь шла о растущих двухсторонних отношениях. Была подчеркнута важность обмена визитами высокого уровня.

Было отмечено, что сотрудничество в сфере туризма динамично развивается, но существует большой потенциал для развития отношений между двумя странами, в том числе в направлении логистики и транспорта.

Премьер-министр Грузии и посол Объединенных Арабских Эмиратов обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Мамука Бахтадзе ознакомил посла Объединенных Арабских Эмиратов с успешными реформами в различных областях в Грузии.

Речь также шла об участии Грузии в EXPO 2020, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Посол Объединенных Арабских Эмиратов поблагодарил премьер-министра за открытие посольства в Грузии и отметил, что открытие посольства углубит отношения между двумя странами.

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