Грузинские фермеры получат дизель по льготным ценам

Дизельное топливо по льготным ценам грузинским фермерам в рамках программы Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии будет предоставлять компания SOCAR Georgia Petroleum. Соответствующее соглашение было оформлено главой Минсельхоза Леваном Давиташвили и директором SOCAR Georgia Petroleum Леваном Гиоргадзе, передает Trend со ссылкой на EastFruit.

Программа поддержки фермеров, предусматривающая получение ими топлива по сниженным ценам для ведения агротехнических работ, является частью антикризисного плана «Забота о селе, о фермере» и начнется в Грузии с 20 мая. Программа распространяется как на физических, так и юридических лиц - владельцев сельскохозяйственных участков (за исключением пастбищ) площадью от 0,25 га. При этом сам фермер или ферма должны быть зарегистрированы в специальном реестре фермеров Минсельхоза, а участок - в Национальном реестре недвижимости. Лимит, установленный в рамках программы, составляет 150 литров дизеля в расчете на 1 га (максимум – 15 тыс. литров).

«В ходе проведенного нами отбора компания SOCAR Georgia Petroleum предложила дизельное топливо для грузинских фермеров по наиболее низким ценам. Наши фермеры получат дизель высокого качества, что важно для осуществления агротехнических работ и развития сельского хозяйства. Мы надеемся, что программа будет осуществлена успешно», - заявил, комментируя подписанное соглашение, Леван Давиташвили. Он не исключил, что эта программа продолжится и последующие годы.

Согласно информации министерства, конкретные цены, по которым фермеры будут закупать дизель в рамках программы в течение этого года, будут зависеть от цен, фиксируемых по итогам ежемесячных консолидированных тендеров (посредством которых госструктурами осуществляются закупки нефтепродуктов). Если покупка дизеля будет осуществляться с оптовых баз SOCAR Georgia Petroleum, то скидка (в сравнении с соответствующей ценой, зафиксированной по итогам тендера) составит 0,2 лари ($0,06) на каждый литр, если с автозаправочных станций, то 0,16 лари ($0,05) на литр.

Согласно информации, размещенной на сайте SOCAR Georgia Petroleum, цены на дизельное топливо в мае по итогам консолидированного тендера составили: при закупках на оптовых базах - 1,27 лари ($0,40) за 1 литр, на АЗС - 1,32 лари ($0,41) за 1 литр. Это означает, что фермеры смогут приобрести дизель на оптовых базах компании за 1,07 лари/$0,33 (1,27 лари – 0,20 лари), а на автозаправочных станциях - 1,16 лари/$0,36 (1,32 лари - 0,16 лари).

Для сравнения, по данным на 19 мая реализационная стоимость дизеля на АЗС SOCAR Georgia Petroleum (для рядовых потребителей), в зависимости от качества, находится в пределах 1,90 - 2,02 лари ($0,59 -$0,63) за 1 литр.

Выдача фермерам специальных карт на агротопливо будет осуществляться в региональных службах Агентства развития села и сельского хозяйства и в Домах юстиции, а в Аджарии – в муниципальных центрах.

По прогнозам министерства, воспользоваться данной программой в этом году смогут более 200 тыс. фермеров.