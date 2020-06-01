В Цихисдзири построят гостиницу с апартаментами и аквапарком

Redco обещает реализовать в Аждарии инвестиционный проект стоимостью 70 миллионов лари (более 22,1 миллиона долларов) – девелоперская компания намерена построить крупный гостиничный комплекс в курортном Цихисдзири. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и устойчивого развития Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Комплекс под названием Bamboo Beach Tsikisdziri будет включать более чем 520 апартаментов премиум-класса. Кроме того, здесь расположиться первый в Грузии отель Aloft – бренда, принадлежащего международной гостиничной сети Marriott International. Всего в Аloft будет 119 номеров.

Презентация проекта состоялась сегодня. Участие в мероприятии принимала глава Минэкономики Натия Турнава, а также глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

«Этот проект является символическим, так как он начинается, когда отели во многих странах закрываются. Для нас это символ того, что, несмотря на все вызовы – пандемию, глобальный экономический кризис и так далее – наша индустрия туризма не только выживет, но и станет сильнее, чем прежде. За этот период мы получили новое уникальное конкурентное преимущество. Наша индустрия туризма выдержала все. Поэтому абсолютно правильно, что сегодня мы должны заложить фундамент новых отелей», — сказала Турнава.

Подготовка к строительству в Цихисдзири уже началась. При реализации проекта трудоустроены будут до 200 человек.

Bamboo Beach Tsikisdziri разместится на первой береговой линии и будет окружен бамбуковой рощей. У комплекса будет собственный причал, бассейны открытого и закрытого типа, аквапарк, зиплайн, детская площадка, спа и фитнес-центр, конференц-зал, автостоянки, рестораны и бары.

Цихисдзири – климатический курорт на берегу Черного моря в Кобулетском муниципалитете. Небольшой поселок расположен на утесе, где растут уникальные растения и деревья. Цихисдзири знаменит тем, что на его территории находятся развалины древней византийской крепости Петра.