В Грузии все самозанятые лица, которые обратились к правительству, получат помощь в размере 300 лари

Грузия 6 августа 2020 20:00 (UTC+04:00)
В Грузии все самозанятые лица, которые обратились к правительству, получат помощь в размере 300 лари

Самозанятые, которые обратились к правительству за помощью в 300 лари, в том числе и те, которые не смогли удовлетворить требованиям, связанным при предоставлении документации, получат помощь в размере 300 лари, сообщает Trend со ссылкой на первый канал.

Как заявил Гахария на сегодняшнем заседании правительства, всем самозанятым, у которых из-за пандемии создались проблемы, помощь будет начислена до сентября.

«До того, пока мы начнем третий этап социальной программы помощи гражданам в условиях кризиса, хочу, чтобы мы сегодня же закрыли переходной компонент и завершили эту программу. Речь идет о поддержке самозанятых. Эту программу мы начали несколько месяцев назад и к правительству обратились 250 000 граждан Грузии с просьбой о разовой помощи в 300 лари. Эту помощь получили 170 000 граждан, которые полностью заполнили документацию. Однако перед тем как перейти на следующий этап, мы решили всем тем 80 000 гражданам, которые не смогли полностью удовлетворить требованиям с точки зрения сбора документов, удовлетворить просьбу и начислить им эту единовременную помощь в размере 300 лари», — заявил Гахария.

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