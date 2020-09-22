Грузинская компания «АгроКартли» получила в своем интенсивном яблоневом саду первый коммерческий урожай

БАКУ/Trend/ - Около 200 тонн яблок планирует собрать компания «АгроКартли» в этом году в своем яблоневом саду площадью 10 га, расположенном в Горийском муниципалитете (регион Шида Картли, Восточная Грузия). Сбор урожая яблок компания начала в первых числах сентября и планирует завершить примерно через 2 недели, сообщает Trend со ссылкой на EastFruit.

Интенсивный яблоневый сад был заложен ООО «АгроКартли» в 2017 году при поддержке государственной программы «Посади будущее», в рамках которой на приобретение саженцев и обустройство системы капельного полива компании было выделено государственное финансирование в размере 100 тыс. лари ($31,2 тыс.).

Как рассказал EastFruit директор и соучредитель «АгроКартли» Георгий Симонишвили, в этом году компания получила в своем яблоневом саду первый коммерческий урожай. Ожидается, что после выхода сада на полное плодоношение урожай возрастет до 500 тонн.

По словам Георгия Симонишвили, часть собираемого урожая компания продает закупщикам, другую размещает на хранение в собственном холодильном хозяйстве. Проблем с реализацией яблок на данный момент - нет, спрос на них – довольно активный. Средняя закупочная цена на яблоки «АгроКартли» сейчас составляет 1,5 лари ($0,47) за 1 кг. Среди покупателей есть и экспортеры. По имеющейся информации, на экспорт уже ушло более 30 тонн яблок «АгроКартли».

Государственная программа «Посади будущее» осуществляется Агентством развития села (RDA) с 2015 года. В рамках этой программы в Грузии заложено порядка 10 тыс. га новых садов, в том числе 1 тыс. 128 га – интенсивных и полуинтенсивных яблоневых садов.

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Сбор урожая яблок в Грузии начался в первой декаде сентября. В этом году в стране ожидается рекордный для нее урожай яблок - на уровне 120 тыс. тонн. Для сравнения: урожай яблок в 2017 году составил 19,7 тыс. тонн, в 2018 – 82,7 тыс. тонн, в 2019 – 44,3 тыс. тонн. Главным поставщиком на рынок грузинского яблока является регион Шида Картли.

По данным Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии на 17 сентября, текущий показатель экспорта яблока составил 776,0 тонн, что в 5 раз больше показателя годичной давности. Главным экспортным рынком для грузинского яблока является Россия, куда было поставлено 722,3 тонны (или 93% всего экспорта). На втором месте по объему экспортных поставок – Казахстан (51,4 тонны), на третьем – Армения (2,5 тонны).