На первом этапе Грузия может рассчитывать на 214 тысяч доз вакцины от COVID-19
На первом этапе Грузия получит 214 тысяч доз вакцины от коронавируса, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Платформа COVAX обнародовала прогноз распределения вакцины между странами.
COVAX – международная инициатива по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса. В механизме по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок участвуют 190 стран и экономик. Согласно планам, посредством COVAX к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 миллиарда доз вакцины.
Вакцины на 145 стран мира будут распределены в феврале. В каждой стране их хватит для иммунизации, предположительно, 3,3% населения.
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