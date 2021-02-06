В Грузии выявлено 602 новых случая коронавируса, 569 инфицированных выздоровели

В Грузии за сутки выявлено 602 новых случая коронавируса, 569 инфицированных выздоровели, скончалось 11 пациентов. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За последние 24 часа проведено 18 335 тестов на коронавирус, в том числе 10 591 с экспресс-теста на антигены и 7 744 PCR- теста.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 261620 случаев заражения коронавирусом, из которых 252 815 человек вылечились и 3 269 умерли.

На сегодня на карантине остаются 485 человек, в стационарах - 2 231 и в ковид-гостиницах - 295 человек.

По состоянию на 5 февраля в Грузии было выявлено 538 новых случаев коронавируса, выздоровели 498 пациентов.