В Грузии выявлено 602 новых случая коронавируса, 569 инфицированных выздоровели
В Грузии за сутки выявлено 602 новых случая коронавируса, 569 инфицированных выздоровели, скончалось 11 пациентов. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
За последние 24 часа проведено 18 335 тестов на коронавирус, в том числе 10 591 с экспресс-теста на антигены и 7 744 PCR- теста.
Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 261620 случаев заражения коронавирусом, из которых 252 815 человек вылечились и 3 269 умерли.
На сегодня на карантине остаются 485 человек, в стационарах - 2 231 и в ковид-гостиницах - 295 человек.
По состоянию на 5 февраля в Грузии было выявлено 538 новых случаев коронавируса, выздоровели 498 пациентов.
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