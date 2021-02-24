БАКУ / Trend / - В Грузии выявлено три случая заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю за заболеваниями (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«В настоящее время ведутся серьезные исследования нового штамма коронавируса», – сказал он.

Гамкрелидзе отметил, что с заболевшими людьми контактировал 31 человек.

Грузия сообщила о новом британском штамме коронавируса еще в начале января 2021 года.

Что касается общего числа случаев заражения коронавирусом, то с февраля 2020 года в Грузии зарегистрировано 269 438 случаев. Из них 263 257 человек выздоровели, 3 463 человека скончались.

В настоящее время в Грузии 2 692 человека инфицированы COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)