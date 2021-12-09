Товарооборот между Грузией и Китаем вырос за год более чем на 20%

БАКУ /Trend/ - По итогам января - октября 2021 года товарооборот между Грузией и Китаем вырос на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (991,7 миллиона долларов) - до 1,22 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Таким образом, Китай занял третье место среди трех крупнейших партнеров Грузии по товарообороту в отчетном периоде.

Доля Китая в общем товарообороте Грузии не изменилась за год и составила 10,8 процента, говорится в сообщении.

Грузинский экспорт в Китай за первые 10 месяцев 2021 года составил 520,5 миллиона долларов, что на 24,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года (418,5 миллиона долларов).

Импорт Грузии из Китая составил 705,2 миллиона долларов, увеличившись на 23 процента по сравнению с январем - октябрем 2020 года (572,9 миллиона долларов).

Внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) в январе - октябре 2021 года составил 11,3 миллиарда долларов, что на 23 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года (9,1 миллиарда долларов).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)