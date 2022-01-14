В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 567 новых случаев заражения коронавирусом, 1 661 человек выздоровел, 36 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране было проведено 60 753 теста на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 984 802, при этом 924 072 человека выздоровели, 14 395 - скончались.

В настоящее время 68 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 379 - на стационарном лечении.

По состоянию на 14 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 6 864 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)