Гарибашвили предлагает «дочке» Alphabet создать региональный хаб в Грузии

Компания Jigsaw, являющаяся структурным подразделением Google и занимающаяся противодействием цифровым угрозам, может начать работу в Грузии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

На полях Мюнхенской конференции по безопасности сегодня премьер страны Ираклий Гарибашвили провел встречу с генеральным директором Jigsaw Джаредом Коэном. Глава правительства предложил ему создать в Грузию региональный хаб и пригласил делегацию Jigsaw в Тбилиси, чтобы определить возможные направления дальнейшего сотрудничества. На данном этапе среди приоритетов называется развитие навыков грузинских специалистов в области кибербезопасности.

По сообщению пресс-службы, премьер подтвердил, что представители соответствующих профессиональных кругов из Грузии готовы подключиться к специальным тренингам. По словам Гарибашвили, это будет «способствовать развитию технологических возможностей в стране и укреплению устойчивости грузинских институтов, в том числе в борьбе дезинформацией».

Jigsaw – это технологический инкубатор, подразделения холдинга Alphabet, владеющего бизнесами Google. Ранее он назывался Google Ideas и именно под этим именем стал известен миру.

Jigsaw базируется в Нью-Йорке и занимается поиском технологических решений глобальных проблем – от «противодействия экстремизму» до онлайн-цензуры и защиты доступа к информации. Один из самых популярных ее продуктов — сервис Assembler, с помощью которого журналисты и исследователи могут определять, оригинальная перед ними фотография или поддельная.

Джаред Коэн, возглавляющий компанию, ранее занимал должность сотрудника по планированию политики государственного секретаря и советника США Кондолизы Райс, а затем Хиллари Клинтон.