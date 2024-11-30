Ответственность за вчерашний митинг ложится на некоторых европейских политиков и бюрократов - Кобахидзе

БАКУ /Trend/ - Основная ответственность за вчерашний митинг лежит на конкретных европейских политиках и бюрократах.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Уже третий год некоторые европейские политики и бюрократы, не сумевшие добиться превращения Грузии в "Украину", постоянно пытаются использовать статус кандидата и вопрос о начале переговоров для ослабления страны, провокаций, поляризации и искусственного раскола общества", - сказал Кобахидзе.

По его словам, вчера всем все стало ясно.

"Радикалы и их зарубежные покровители всегда пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и превратить Грузию в "Украину". Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия – независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми, силу которых никто не может поколебать", - заявил он.

Отметим, что во время акций протеста 29-30 ноября в Тбилиси были задержаны 107 человек. Протестующие нарушили общественный порядок на столичном проспекте Руставели, бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, стеклянные бутылки и металлические предметы.

В результате инцидента 10 полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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