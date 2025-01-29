Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

Делегация Грузии прекратила работу в ПАСЕ

Грузия Материалы 29 января 2025 22:51 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Совместным решением команды "Грузинской мечты", несмотря на то, что наши полномочия утверждены, мы с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает Trend, об этом заявила глава делегации Грузии в ПАСЕ, член правящий партии "Грузинская мечта" Теа Цулукиани.

По ее словам, оговорки, связанные с полномочиями делегации, было бы равносильно предательству большинства избирателей и общественности "Грузинской мечты".

Отметим, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении, в случае если власти Грузии не выполнят условия.

В ПАСЕ выступили с требованием "объявить в течение последующих месяцев подлинно демократических выборов" и рассмотреть "рекомендацию об отмене закона "О прозрачности иностранного влияния".

Лента

Лента новостей

Читать все новости