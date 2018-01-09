Японский астронавт вырос на МКС на 9 см и обеспокоился размерами "Союза"

9 января 2018 18:37 (UTC+04:00)

Японский астронавт Норисигэ Канаи, который находится на Международной космической станции в составе 55-й экспедиции, сообщил, что за время пребывания на МКС вырос на 9 см и теперь не уверен, что сиденье корабля "Союз", который должен вернуть его на Землю, будет ему в пору, передает агентство "Интерфакс".

Как написал астронавт в своем твиттере, последний раз он так сильно вырастал за короткий промежуток времени еще в школе.

"Немного волнуюсь, помещусь ли я на сиденье "Союза", - написал Канаи, который должен вернуться на Землю в июне.

Как напоминает "Би-би-си", космонавты и астронавты в среднем вырастают на 2-5 см в условиях невесомости. Этот феномен объясняется тем, что в отсутствие гравитации позвоночник распрямляется и между позвонками появляются промежутки. При этом в космических кораблях сиденья подгоняются строго под рост каждого конкретного человека.

После возвращения на Землю космонавты и астронавты возвращаются к своим прежним параметрам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В США скончался астронавт, командовавший первым экипажем "Челленджера"
США 24 октября 2017 17:15
Умер последний побывавший на Луне астронавт
Другие страны 17 января 2017 01:17
Утверждена кандидатура казахстанского космонавта для полета на МКС
Казахстан 3 июля 2015 13:12