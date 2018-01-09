Японский астронавт вырос на МКС на 9 см и обеспокоился размерами "Союза"

Японский астронавт Норисигэ Канаи, который находится на Международной космической станции в составе 55-й экспедиции, сообщил, что за время пребывания на МКС вырос на 9 см и теперь не уверен, что сиденье корабля "Союз", который должен вернуть его на Землю, будет ему в пору, передает агентство "Интерфакс".

Как написал астронавт в своем твиттере, последний раз он так сильно вырастал за короткий промежуток времени еще в школе.

"Немного волнуюсь, помещусь ли я на сиденье "Союза", - написал Канаи, который должен вернуться на Землю в июне.

Как напоминает "Би-би-си", космонавты и астронавты в среднем вырастают на 2-5 см в условиях невесомости. Этот феномен объясняется тем, что в отсутствие гравитации позвоночник распрямляется и между позвонками появляются промежутки. При этом в космических кораблях сиденья подгоняются строго под рост каждого конкретного человека.

После возвращения на Землю космонавты и астронавты возвращаются к своим прежним параметрам.

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