Глава МИД Ирана отмечает снижение уровня вражды и насилия в Сирии

16 марта 2018 20:22 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что, несмотря на ситуацию в Восточной Гуте, удалось снизить уровень вражды и насилия в Сирии, передает РИА Новости.

Пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что Нурсултан Назарбаев в пятницу провел встречу, участие в которой приняли министры иностранных дел России - Сергей Лавров, Турции - Мевлют Чавушоглу, Ирана - Мохаммад Джавад Зариф.

Министр иностранных дел Ирана указал, что, несмотря на существующую проблему в Восточной Гуте, в целом сторонам удалось понизить уровень вражды и насилия в Сирии.

"Мы смогли смягчить ситуацию, решая некоторые гуманитарные вопросы, несмотря на наличие проблем в Восточной Гуте. Мирные граждане в Сирии смогли получить защиту. Вчера мы начали работу по установлению доверия между сторонами", - сказал глава МИД Ирана, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Зариф также отметил особую значимость астанинской площадки в деле формирования политических путей и подходов в урегулировании кризиса в Сирии.

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