Над Атлантическим океаном сформировался субтропический шторм "Эрнесто"

15 августа 2018 23:12 (UTC+04:00)

Субтропический шторм "Эрнесто" сформировался над Атлантическим океаном, как передаёт РИА Новости сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

"Субтропическая депрессия усилилась до субтропического шторма "Эрнесто", — сообщает центр.

По данным NHC, шторм находится в 1120 километрах к северо-востоку от мыса Кейп-Рейс на острове Ньюфаундленд и движется на север со скоростью 12,8 километров в час. Порывы ветра в центре шторма достигают 65 километров в час.

Дальнейшее усиление шторма "Эрнесто" возможно в ближайшие сутки. В настоящее время угрозы для прибрежных районов нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В Индии число жертв наводнений превысило 60 человек
Другие страны 22:40
В канадской провинции из-за пожаров ввели режим ЧП
Другие страны 21:22
В Италии объявят траур по погибшим при обрушении моста в Генуе
Европа 20:45
Корейская строительная компания присоединилась к проекту Tashkent City в Узбекистане
Бизнес 20:31
Узбекистан и США обсудят «Всеобщую систему преференций» и вступление в ВТО
Бизнес 20:27
Главы РФ и Туркменистана обсудили в Сочи перспективы торгово-экономического сотрудничества
Туркменистан 20:16
Лента новостей
В Индии число жертв наводнений превысило 60 человек
Другие страны 22:40
В канадской провинции из-за пожаров ввели режим ЧП
Другие страны 21:22
В приграничные районы Азербайджана направлена вакцина против нодулярного дерматита (ФОТО)
Общество 20:57
В Италии объявят траур по погибшим при обрушении моста в Генуе
Европа 20:45
Казахстанский “Евразийский банк” намерен треть продаж осуществлять через цифровые каналы
Бизнес 20:41
Корейская строительная компания присоединилась к проекту Tashkent City в Узбекистане
Бизнес 20:31
Узбекистан и США обсудят «Всеобщую систему преференций» и вступление в ВТО
Бизнес 20:27
В Азербайджане арестованы лица, толкавшие предпринимателей к даче взятки
Общество 20:23
Главы РФ и Туркменистана обсудили в Сочи перспективы торгово-экономического сотрудничества
Туркменистан 20:16