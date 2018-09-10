Министр экономики Японии не поедет на ВЭФ из-за землетрясения на Хоккайдо

10 сентября 2018 08:06 (UTC+04:00)

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко не едет на Восточный экономический форум во Владивосток, поскольку занят восстановительными работами после землетрясения на Хоккайдо, передает РИА Новости со ссылкой на его ведомство.

"Министр Сэко не может поехать в Россию. Сейчас, когда необходимо восстанавливать электроснабжение (на Хоккайдо), он принял решение остаться в Японии", — сообщили в министерстве.

В то же время, добавили в ведомстве, японский премьер Синдзо Абэ поедет на ВЭФ, как и планировалось.

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