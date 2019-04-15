Президент Израиля начал консультации о кандидатуре премьера

15 апреля 2019 10:53 (UTC+04:00)

Президент Израиля Реувен Ривлин начал консультации с прошедшими в Кнессет партиями для определения кандидатуры следующего премьер-министра, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Единственным претендентом выступает действующий глава правительства Биньямин Нетаньяху, который уже ведет неформальные переговоры о создании очередной право-религиозной коалиции.

Двухдневную серию встреч Ривлин начал с партии Нетаньяху "Ликуд", которая победила на парламентских выборах в прошлый вторник, набрав 36 из 120 мандатов в Кнессете.

Все 11 партий, преодолевших электоральный барьер, будут по очереди сообщать президенту, кого они рекомендуют в премьер-министры. По итогам консультаций глава государства выберет депутата с самыми высокими шансами заручиться поддержкой парламентского большинства и поручит ему сформировать правительство.

На официальные коалиционные переговоры с дележом министерских портфелей закон отводит 28 дней с возможным продлением еще на 14 дней.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Премьер Израиля пообещал господдержку второй попытке покорения Луны
Израиль 14 апреля 16:19
Тель-Авив пустит 50 бесплатных автобусов во время финала Евровидения
Израиль 14 апреля 16:05
США вводит новую визу для граждан Израиля
В мире 13 апреля 11:13
Насими на Святой Земле (ФОТО)
Общество 12 апреля 13:23
Болгария сможет получать газ из EastMed через IGB
Энергетика 12 апреля 11:27
Партия Нетаньяху получает 36 мест в парламенте Израиля после подсчета 100% голосов
В мире 12 апреля 09:41
Лента новостей
Чингиз Абдуллаев: Хотел бы, чтобы Баку был еще краше, став первым городом в мире (ВИДЕО)
Политика 12:16
В Центре Гейдара Алиева прошла лекция турецкого историка Ильбера Ортайлы (ФОТО)
Общество 12:11
В Азербайджане состоится очередной выпускной экзамен
Общество 12:04
Швеция готова вводить санкции против стран ЕС за отказ принимать мигрантов
В мире 12:03
Число погибших в результате боевых действий в Ливии возросло до 147
В мире 12:00
Казахстан произвел почти 20 млн тонн нефти
Бизнес 11:59
Ассоциация страховщиков Азербайджана подготовила предложения по страхованию инвестиций
Финансы 11:55
В Баку обсуждаются вопросы глобальной борьбы с незаконным оборотом наркотиков (ФОТО)
Политика 11:54
Трамп осенью может объявить о расширении присутствия в Польше
В мире 11:53