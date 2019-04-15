Президент Израиля начал консультации о кандидатуре премьера

Президент Израиля Реувен Ривлин начал консультации с прошедшими в Кнессет партиями для определения кандидатуры следующего премьер-министра, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Единственным претендентом выступает действующий глава правительства Биньямин Нетаньяху, который уже ведет неформальные переговоры о создании очередной право-религиозной коалиции.

Двухдневную серию встреч Ривлин начал с партии Нетаньяху "Ликуд", которая победила на парламентских выборах в прошлый вторник, набрав 36 из 120 мандатов в Кнессете.

Все 11 партий, преодолевших электоральный барьер, будут по очереди сообщать президенту, кого они рекомендуют в премьер-министры. По итогам консультаций глава государства выберет депутата с самыми высокими шансами заручиться поддержкой парламентского большинства и поручит ему сформировать правительство.

На официальные коалиционные переговоры с дележом министерских портфелей закон отводит 28 дней с возможным продлением еще на 14 дней.

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