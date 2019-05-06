Диалог между Вашингтоном и Пхеньяном должен продолжаться

6 мая 2019 12:25 (UTC+04:00)

США должны продолжить переговоры с КНДР об урегулировании ситуации на Корейском полуострове и ядерном разоружении, несмотря на недавние ракетные пуски Пхеньяна. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы обратили внимание на ракетные запуски КНДР, которые были осуществлены 4 мая, а также на реакцию всех заинтересованных сторон, - сказал он на регулярном брифинге. - Международное сообщество заинтересовано в скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова и восстановлении на нем долгосрочного мира. Решение этой проблемы политическими мерами находится на ключевой стадии. Мы надеемся, что все соответствующие стороны используют благоприятную возможность и будут активно действовать сообща для ее урегулирования".

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея сообщило, что КНДР в субботу осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности из района порта Вонсан на восточном побережье страны. По сведениям КНШ, ракеты пролетели от 70 до 200 км в направлении Японского моря.

Позднее агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью "оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".

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