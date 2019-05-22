США намерены в 2020 году завершить эксплуатацию орбитального телескопа Spitzer

22 мая 2019 10:03 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты планируют в начале следующего года завершить эксплуатацию орбитального телескопа Spitzer. Об этом объявила руководитель миссии Spitzer Лиза Сторри-Ломбарди из Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния), входящей в структуру Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"30 января 2020 года орбитальный телескоп NASA Spitzer передаст последние научные и технические данные в центр управления миссией", - отметила она.

По ее оценке, использование телескопа Spitzer, работающего в инфракрасном диапазоне, обеспечило подлинные прорывы в исследованиях "планетных систем вокруг других звезд, эволюции галактик, структуры Млечного пути". Даже после того, как Spitzer "прекратит передачу данных, ученые еще в течение десятилетий продолжат делать открытия" благодаря полученной с помощью этого аппарата информации, прогнозировала Сторри-Ломбарди.

В свою очередь редактор специализированного журнала Aviation Week & Space Technology Айрин Клотц написала во вторник в своем Twitter, что продлить работу телескопа Spitzer пытались неправительственные американские научные центры, однако им не удалось привлечь финансирование для этого проекта.

"Частные институты рассматривали возможность взятия на себя [функции продолжения] операций, но ни один не смог получить финансирование", - заявила Клотц. Согласно изложенной ею информации, о предстоящем завершении работы телескопа официально уведомлен Научный комитет Консультативного совета NASA. Решение было оглашено руководителем научного директората NASA Томасом Цурбухэном, уточнила Клотц.

Телескоп Spitzer был выведен на орбиту в августе 2003 года. Предполагается, что ему на смену придет телескоп имени Джеймса Уэбба, который NASA рассчитывает вывести в космос в марте 2021 года.

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