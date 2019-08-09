Британские военные сообщили о двух случаях сопровождения Ту-95 и Су-27

9 августа 2019 05:05 (UTC+04:00)

Истребители британских ВВС в четверг дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, сообщило минобороны Великобритании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что в первом случае истребитель Typhoon вылетел с шотландской базы Лоссимут для наблюдения за двумя российскими бомбардировщиками Ту-95, которые приблизились к британскому воздушному пространству. В операции также участвовал многоцелевой заправщик Voyager.

Typhoon, дислоцированные в Балтии, в свою очередь, вылетали для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27, пролетавших рядом с воздушной границей Эстонии, говорится в заявлении ведомства.

Британские ВВС постоянно отслеживают полеты российских самолетов вблизи Британии. Российские военные самолеты не заходят в воздушное пространство Британии, все случаи сопровождения завершаются без инцидентов.

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