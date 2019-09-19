Госдума РФ ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

19 сентября 2019 16:00 (UTC+04:00)

Госдума на заседании в четверг ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, призванную закрепить режим судоходства и порядок коллективного использования его акватории.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией на V Каспийском саммите, который прошел в Актау. Работа над ней шла с 1996 года. Президент РФ Владимир Путин внес ее на ратификацию в нижнюю палату парламента 30 июля.

"Каспийское море имеет важное геополитическое, торгово-экономическое и стратегическое значение, уникальную экологическую систему. Своим исключительным расположением оно объединяет Россию, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан", - напомнил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, подписание конвенции стало "значительным достижением дипломатии и подтверждением дружественных отношений" стран-участниц. "Документ подтверждает использование территории моря в мирных целях, закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории, а также устанавливает основной принцип совместной деятельности на Каспии - расширение взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах", - подчеркнул он.

Согласно пояснительным материалам, "конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и вопросы, касающиеся других аспектов сотрудничества прибрежных государств".

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