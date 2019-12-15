Саммит ООН по климату призвал участников принять более серьезные обязательства в 2020 году

Участники 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) одобрили соглашение, в котором содержится призыв принять более амбициозные обязательства в 2020 году. Об этом этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе правительства Испании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Саммит по климату начался в Мадриде 2 декабря и официально должен был завершиться 13 декабря. Тем не менее делегации длительное время не могли договориться по итоговой декларации. В результате конференция была продлена почти на два дня.

"Конференция ООН по климату завершилась сегодня в Мадриде принятием соглашения "Чили-Мадрид. Время действовать", которое закладывает основу для того, чтобы страны представили к 2020 году более амбициозные" обязательства по сокращению выбросов, отметили в правительстве Испании.

Изначально предполагалось, что COP-25 состоится в Бразилии, однако власти страны отказались от проведения конференции, объяснив это сменой правительства и финансовыми затруднениями. Принять форум вызвалось Чили, но и там провести его не удалось. В конце октября президент страны Себастьян Пиньера объявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и конференции по климату из-за массовых протестов против повышения стоимости проезда в метро.

В результате было решено перенести конференцию в Мадрид. При этом саммит проходил под председательством Чили. Ключевой целью нынешней конференции стало рассмотрение нерешенных вопросов для полного осуществления Парижского соглашения. Кроме того, саммит был призван мотивировать страны взять на себя более серьезные обязательства в области борьбы с изменением климата.

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