Назван самый популярный смартфон в мире

25 декабря 2019 05:37 (UTC+04:00)

Аналитики компании Counterpoint Research назвали десять самых популярных смартфонов в мире, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж. Другая модель от Apple — iPhone 11 — оказалась на пятом месте.

Вторую и третью строчку рейтинга заняли Samsung Galaxy A10 и A50, у них 2,6% и 1,9% рынка соответственно. Еще один смартфон от Samsung — Galaxy A20 — занял седьмое место в рейтинге.

Кроме них, в число самых популярных гаджетов вошли Oppo A9, A5s и A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.

Всего на десять самых продаваемых смартфонов пришлось около 17 процентов рынка.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Xiaomi выпустит смартфоны с поддержкой 5G
ИКТ 18 ноября 11:10
Apple заявила, что покупает структуры Intel по выпуску модемов для смартфонов
В мире 26 июля 08:33
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
В мире 10 июня 08:39
Названы самые ломающиеся смартфоны
В мире 4 июня 08:01
Apple откажется от iTunes
В мире 3 июня 10:15
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Другие страны 22 апреля 07:53
Лента новостей
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
США 06:25
Полиция Боливии призвала Мексику выдать находящихся в ее посольстве экс-министров
Другие страны 06:07
Мексика потребовала от Боливии обеспечить неприкосновенность своего посольства в Ла-Пасе
Другие страны 05:59
В МИД Мексики заявили об угрозе вторжения на территорию посольства страны в Боливии
Другие страны 05:55
Король Испании признал, что Каталония вызывает озабоченность
Европа 05:19
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
Россия 05:05
Трамп прокомментировал свое участие в фильме "Один дома–2"
США 04:45
В США предвыборный штаб Блумберга отказался от услуг фирмы, нанимающей заключенных
США 04:26
Серийное производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году
Россия 04:05