В Windows 11 сломались принтеры

Производитель офисного оборудования Brother рассказал о проблемах его девайсов при взаимодействии с Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Проблемы возникают в случае подключения принтеров Brother через USB-интерфейс. По невыясненными причинам взаимодействие между ОС и устройством нарушается и система не может определить наличие оборудования.

В ряде случаев принтеры бренда продолжают работу, однако ломаются некоторые функции. Например, перестает функционировать инструмент настройки устройства, распределения печати, обновления программного обеспечения. Проблема касается как струйных, так и лазерных принтеров марки Brother.

В качестве временной меры специалисты компании рекомендовали использовать другой тип подключения — например, беспроводной интерфейс, если такая возможность имеется. Microsoft пока что не отреагировала на неполадки.

Пользователи офисного обрудования не в первый раз сталкиваются с проблемами в Windows. В июле специалисты описали способ взлома любого ПК через принтер. В августе стало известно, что мошенники использовали ПО для офисных девайсов для кражи денег.