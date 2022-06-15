УЕФА планирует организовать новый турнир

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует с сезона-2024/25 проводить турнир перед стартом Лиги чемпионов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает французский телеканал L' quipe.

В турнире будут принимать участие четыре команды, однако не сообщается принцип, по которому они будут отбираться. Соревнования будут включать в себя два полуфинала, матч за третье место и финал. Турнир собираются проводить в США.

10 мая УЕФА утвердил формат проведения Лиги чемпионов с участием 36 клубов с сезона-2024/25. Вместо группового этапа команды будут играть по так называемой швейцарской системе, все 36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, следующие 16 команд будут бороться за попадание на эту стадию в дополнительном раунде. Аналогичные изменения формата будут также применены к Лиге Европы и Лиге конференций.