Сделка по приобретению Twitter Маском оказалась под угрозой

Сделка по приобретению американским предпринимателем Илоном Маском социальной сети Twitter находится "под серьезной угрозой". Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам ее источников, помощники бизнесмена пришли к выводу, что они не могут определить, сколько примерно учетных записей в Twitter являются фальшивыми или применяются для массовой рассылки рекламных сообщений. Они полагают, что руководство соцсети не стремится к тому, чтобы раскрывать эти сведения. Как отмечает издание, в связи с этим Маск, вероятно, не имеет достаточно информации, чтобы оценить перспективность сети с деловой точки зрения.

Источники уточнили, что помощники предпринимателя приостановили участие в некоторых консультациях, касающихся привлечения средств для транзакции, которая оценивается в $44 млрд. Как отмечается в материале, в случае расторжения сделки, скорее всего, начнется судебная тяжба. Маск, согласно имеющимся договоренностям, должен будет выплатить $1 млрд.