"Евротройка" и США призвали Иран выполнять обязательства в связи с докладом МАГАТЭ

Великобритания, Германия, США и Франция призывают Иран к выполнению обязательств в связи с публикацией доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в Фордо. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем Иран выполнять международные обязательства, наложенные на него всеобъемлющими соглашениями о гарантиях с МАГАТЭ, и полностью сотрудничать с агентством в обеспечении соответствующих гарантий [на объекте] в Фордо", - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что страны "евротройки" и США считают неудовлетворительными объяснения Ирана нарушений обязательств в рамках ядерной сделки. "Утверждения Ирана, что данная ситуация является результатом ошибки, неудовлетворительны. Мы оцениваем действия Ирана на основе беспристрастных и объективных докладов МАГАТЭ, а не утверждений Ирана", - говорится в заявлении.

Авторы документа подчеркнули, что "производство Ираном обогащенного урана на объекте в Фордо несет значительные риски для режима нераспространения [ядерного оружия] и не объясняется гражданскими потребностями".