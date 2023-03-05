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Мевлют Чавушоглу провел встречу с генсеком ООН Гутерришем

В мире Материалы 5 марта 2023 11:57 (UTC +04:00)
Мевлют Чавушоглу провел встречу с генсеком ООН Гутерришем

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в столице Катара Дохе, где проходит 5-я конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по малоразвитым странам.

Министр Чавушоглу сделал заметку в социальной сети Twitter, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Он поблагодарил генерального секретаря ООН Гутерриша за поддержку в устранении последствий землетярсений в Турции.

Мевлют Чавушоглу написал, что они с генеральным секретарём обсудили инициативу «ноль отходов», инициированную президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган, ситуацию в Украине, а также функционирование зернового коридора.

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