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Число погибших при землетрясениях в Японии возросло до 92

В мире Материалы 5 января 2024 06:33 (UTC +04:00)
Число погибших при землетрясениях в Японии возросло до 92

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Число жертв в результате землетрясений в Японии, которые продолжаются уже пятый день, увеличилось до 92 человек, передает Trend.

Экстренные службы также не могут определить местоположение 242 человек. Согласно последним данным, более 250 жителей получили различные травмы в результате землетрясений и их последствий.

Префектура Исикава понесла наибольший ущерб, где разрушено более 250 домов, а пожары уничтожили еще 200 построек. Местные власти предупреждают, что эти цифры могут измениться, поскольку продолжается оценка масштабов ущерба.

Отметим, что более 200 землетрясений произошли в центральной части Японии с 1 января.

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