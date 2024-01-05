Число погибших при землетрясениях в Японии возросло до 92

БАКУ /Trend/ - Число жертв в результате землетрясений в Японии, которые продолжаются уже пятый день, увеличилось до 92 человек, передает Trend.

Экстренные службы также не могут определить местоположение 242 человек. Согласно последним данным, более 250 жителей получили различные травмы в результате землетрясений и их последствий.

Префектура Исикава понесла наибольший ущерб, где разрушено более 250 домов, а пожары уничтожили еще 200 построек. Местные власти предупреждают, что эти цифры могут измениться, поскольку продолжается оценка масштабов ущерба.

Отметим, что более 200 землетрясений произошли в центральной части Японии с 1 января.