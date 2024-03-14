В США считают, что СПГ из Греции в будущем дойдет до газовых хранилищ в Украине

БАКУ /Trend/ - Согласно заявлению помощника госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетта на форуме в греческом городе Александруполисе, Вертикальный коридор, который предполагает закупку Грецией сжиженного природного газа (СПГ) и его транспортировку в страны Центральной Европы и Западных Балкан через Украину, станет новым источником газа для указанных регионов, передает Trend.

Пайетт отметил, что проект Вертикального коридора является важным шагом в развитии энергетики региона, поскольку он предоставляет альтернативный источник газа и способствует снижению цен на газ.

Кроме того, он подчеркнул, что этот проект поддерживает стратегию Евросоюза по полному отказу от российского газа к 2027 году.