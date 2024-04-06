ОАЭ создает альтернативный Суэцу транспортный коридор

БАКУ /Trend/ - Компания AD Ports, специализирующаяся на портовых и логистических операциях в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), заключила предварительное соглашение с управляющей портами Ирака государственной компанией о создании совместного предприятия, передает Trend.

Оно будет заниматься развитием экономической зоны и порта Гранд-Фау в Басре в рамках мегапроекта по созданию коридора для азиатско-европейской торговли, обходящего Суэцкий канал. Расположенный на северной оконечности Персидского залива, порт Гранд-Фау станет одним из крупнейших на Ближнем Востоке и будет оснащен терминалами для перевалки контейнерных, навалочных и наливных грузов.

Ранее Турция и Ирак объявили о планах реализации масштабного проекта по строительству автомобильной и железнодорожной магистрали протяженностью 1 200 км и стоимостью $17 млрд от порта Гранд-Фау на Персидском заливе до турецкого порта Мерсин на Средиземном море. Этот проект направлен на создание транзитного коридора для обслуживания грузоперевозок между Азией и Европой.

В декабре прошлого года Багдад заключил контракт на сумму $2,63 млрд с южнокорейской Daewoo Engineering and Construction на завершение первой очереди порта. Строительство самого длинного волнореза в мире, стоимостью около $1 млрд, уже завершено. Планируется, что к 2028 году новый объект сможет обрабатывать 36 млн тонн контейнерных грузов и 22 млн тонн насыпных грузов, а в дальнейшем эти показатели будут увеличены до 70 млн тонн и 33 млн тонн, соответственно. Предполагается, что железная дорога, соединяющаяся с портом, будет ежедневно перевозить от 80 до 90 пар поездов. Обеспечение безопасности судоходства в акватории Красного моря и Аденского залива способствовало реализации проекта, создающего альтернативный маршрут в обход Суэцкого канала, побережья Йемена и Сомали.