Трамп назвал прекращение огня в секторе Газа результатом своей победы на выборах

БАКУ /Trend/ - Прекращение огня в секторе Газа стало возможным благодаря нашей победе на президентских выборах, заявил вновь избранный президент США Дональд Трамп, сообщает Trend.

"Это грандиозное соглашение о прекращении огня могло быть достигнуто только благодаря нашей исторической победе в ноябре. Оно стало сигналом всему миру о том, что моя администрация будет стремиться к миру и заключать сделки, обеспечивая безопасность всех американцев и наших союзников. Я рад, что американские и израильские заложники вернутся домой, чтобы воссоединиться со своими семьями и близкими", - написал президент Трамп на своей странице в соцсети.

С вступлением в силу этого соглашения команда национальной безопасности, возглавляемая специальным посланником на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, продолжит тесно сотрудничать с Израилем и нашими союзниками, чтобы гарантировать, что Газа "никогда больше не станет убежищем для террористов", отметил он.

"Мы будем продолжать продвигать мир через силу во всем регионе, опираясь на импульс этого соглашения о прекращении огня для дальнейшего расширения исторических соглашений Абрахама. Это только начало великих событий, которые ожидают Америку и, в целом, весь мир. Мы достигли многого, даже не находясь в Белом доме. Представьте, каких невероятных успехов мы добьемся, когда я вернусь в Белый дом, и моя администрация будет полностью готова к новым победам для США", - добавил Трамп.