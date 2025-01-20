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Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в сфере энергетики

В мире Материалы 20 января 2025 21:48 (UTC +04:00)
Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в сфере энергетики
Фото: Дональд Трамп / Instagram

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ / Trend / - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о введении чрезвычайного положения в сфере энергетики с целью увеличения добычи нефти и газа в стране.

Как сообщает Trend, выступая с инаугурационной речью, Трамп отметил: “Кризис инфляции был вызван массовыми перерасходами и ростом цен на энергоносители, и именно поэтому сегодня я объявлю о введении чрезвычайного положения в энергосекторе. Мы будем бурить!” – подчеркнул он.

Кроме того, Трамп намерен активно использовать природные ресурсы Аляски и защитить газовое оборудование от федеральных ограничений, реализуя свои предвыборные обещания.

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