ХАМАС призвал Египет и Иорданию выступить против выселения палестинцев

БАКУ /Trend/ - Палестинское движение ХАМАС призвало все арабские и исламские страны, особенно Египет и Иорданию, подтвердить свое неприятие принудительного выселения палестинцев со своих территорий после недавних заявлений президента США Дональда Трампа.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении движении на его Telegram-канале.

"Мы призываем все арабские и исламские государства, особенно Египет и Иорданию, подтвердить свою твердую позицию против насильственного перемещения палестинцев с их земель", - отмечается в сообщении.

Движение также потребовало, чтобы новая администрация США «прекратила выдвигать подобные предложения» и вместо этого «работала над тем, чтобы палестинцы реализовали все свои права, включая право на создание собственного независимого государства со столицей в Иерусалиме».